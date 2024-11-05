Крис Пол и Виктор Вембаньяма не поняли друг друга в матче НБА
Поделиться
Игроки «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма и Крис Пол оказались в курьёзной ситуации во время одного из матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
НБА — регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
113 : 103
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Сан-Антонио Спёрс: Джонсон - 25, Сохан - 19, Вембаньяма - 17, Пол - 15, Барнс - 14, Коллинс - 7, Шампани - 7, Брэнэм - 6, Касл - 3, Уэсли, Сиссоко, Бэсси, Мамукелашвили
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 21, Рэндл - 21, Дивинченцо - 14, Рид - 11, Гобер - 10, Макдэниелс - 7, Александер-Уолкер - 6, Конли - 5, Майнотт - 4, Дозьер - 4, Шеннон, Никс, Диллингэм, Инглс, Гарза
В частности, эпизод произошёл во время игры «Сан-Антонио» с «Миннесотой Тимбервулвз», которая прошла в воскресенье, 3 ноября (113:103).
Так, в середине третьей четверти Крис Пол спровоцировал у соперника потерю, после чего попытался незамедлительно продолжить игру из-за боковой, когда мяч был в руках Виктора Вембаньямы. Однако Пол наблюдал лишь за тем, как Вембаньяма празднует удачные действия Криса.
Видео доступно в телеграм-канале «Данк на завтрак». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Комментарии
- 5 ноября 2024
-
14:59
-
14:57
-
14:45
-
13:54
-
13:01
-
12:15
-
12:13
-
12:05
-
12:01
-
11:39
-
11:26
-
11:19
-
11:19
-
11:16
-
11:07
-
11:01
-
10:44
-
10:21
-
10:16
-
09:57
-
09:43
-
09:40
-
09:22
-
09:14
-
09:08
-
09:01
-
08:44
-
08:07
-
07:03
-
07:00
-
06:50
-
06:34
-
06:10
-
06:02
-
06:01