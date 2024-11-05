Крис Пол и Виктор Вембаньяма не поняли друг друга в матче НБА

Игроки «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма и Крис Пол оказались в курьёзной ситуации во время одного из матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В частности, эпизод произошёл во время игры «Сан-Антонио» с «Миннесотой Тимбервулвз», которая прошла в воскресенье, 3 ноября (113:103).

Так, в середине третьей четверти Крис Пол спровоцировал у соперника потерю, после чего попытался незамедлительно продолжить игру из-за боковой, когда мяч был в руках Виктора Вембаньямы. Однако Пол наблюдал лишь за тем, как Вембаньяма празднует удачные действия Криса.

Видео доступно в телеграм-канале «Данк на завтрак». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.