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Крис Пол и Виктор Вембаньяма не поняли друг друга в матче НБА

Крис Пол и Виктор Вембаньяма не поняли друг друга в матче НБА
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Игроки «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма и Крис Пол оказались в курьёзной ситуации во время одного из матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

НБА — регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
113 : 103
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Сан-Антонио Спёрс: Джонсон - 25, Сохан - 19, Вембаньяма - 17, Пол - 15, Барнс - 14, Коллинс - 7, Шампани - 7, Брэнэм - 6, Касл - 3, Уэсли, Сиссоко, Бэсси, Мамукелашвили
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 21, Рэндл - 21, Дивинченцо - 14, Рид - 11, Гобер - 10, Макдэниелс - 7, Александер-Уолкер - 6, Конли - 5, Майнотт - 4, Дозьер - 4, Шеннон, Никс, Диллингэм, Инглс, Гарза

В частности, эпизод произошёл во время игры «Сан-Антонио» с «Миннесотой Тимбервулвз», которая прошла в воскресенье, 3 ноября (113:103).

Так, в середине третьей четверти Крис Пол спровоцировал у соперника потерю, после чего попытался незамедлительно продолжить игру из-за боковой, когда мяч был в руках Виктора Вембаньямы. Однако Пол наблюдал лишь за тем, как Вембаньяма празднует удачные действия Криса.

Видео доступно в телеграм-канале «Данк на завтрак». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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