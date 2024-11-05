Лука Дончич отреагировал на трэш-ток со стороны Беннедикта Матурина

Словенский разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич высказался о трэш-токе, который позволил себе канадский лёгкий форвард «Индианы Пэйсерс» Беннедикт Матурин в концовке матча их команд.

«Он начал говорить всякую чушь за одну минуту до конца. Если собираешься говорить какую-то ерунду, начинай пораньше. Знаете, как я сам поступаю», — сказал Дончич во время пресс-конференции.

Напомним, «Даллас» уступил «Индиане» со счётом 127:134. Дончич провёл на площадке более 42 минут и за это время набрал 34 очка, совершил семь подборов и отдавал 15 результативных передач.

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Дончич реализовал трик-шот с обратной стороны щита: