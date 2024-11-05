Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бахчешехир Колежи — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лука Дончич отреагировал на трэш-ток со стороны Беннедикта Матурина

Лука Дончич отреагировал на трэш-ток со стороны Беннедикта Матурина
Комментарии

Словенский разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич высказался о трэш-токе, который позволил себе канадский лёгкий форвард «Индианы Пэйсерс» Беннедикт Матурин в концовке матча их команд.

НБА — регулярный чемпионат
05 ноября 2024, вторник. 05:45 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
127 : 134
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Даллас Маверикс: Дончич - 34, Ирвинг - 27, Маршалл - 20, Томпсон - 16, Динвидди - 14, Гэффорд - 8, Вашингтон - 8, Гортман, Харди, Лайвли, Гримс, Пауэлл, Проспер, Моррис
Индиана Пэйсерс: Тёрнер - 30, Халибёртон - 25, Сиакам - 23, Матурин - 16, Макконнелл - 12, Топпин - 11, Нембард - 11, Уокер - 3, Шиппард - 3, Фриман, Фёрфи, Джонсон, Несмит, Джексон

«Он начал говорить всякую чушь за одну минуту до конца. Если собираешься говорить какую-то ерунду, начинай пораньше. Знаете, как я сам поступаю», — сказал Дончич во время пресс-конференции.

Напомним, «Даллас» уступил «Индиане» со счётом 127:134. Дончич провёл на площадке более 42 минут и за это время набрал 34 очка, совершил семь подборов и отдавал 15 результативных передач.

Материалы по теме
Лука Дончич догнал Мэджика Джонсона по матчам с определённой статистикой

Дончич реализовал трик-шот с обратной стороны щита:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android