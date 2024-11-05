Лука Дончич отреагировал на трэш-ток со стороны Беннедикта Матурина
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Словенский разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич высказался о трэш-токе, который позволил себе канадский лёгкий форвард «Индианы Пэйсерс» Беннедикт Матурин в концовке матча их команд.
НБА — регулярный чемпионат
05 ноября 2024, вторник. 05:45 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
127 : 134
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Даллас Маверикс: Дончич - 34, Ирвинг - 27, Маршалл - 20, Томпсон - 16, Динвидди - 14, Гэффорд - 8, Вашингтон - 8, Гортман, Харди, Лайвли, Гримс, Пауэлл, Проспер, Моррис
Индиана Пэйсерс: Тёрнер - 30, Халибёртон - 25, Сиакам - 23, Матурин - 16, Макконнелл - 12, Топпин - 11, Нембард - 11, Уокер - 3, Шиппард - 3, Фриман, Фёрфи, Джонсон, Несмит, Джексон
«Он начал говорить всякую чушь за одну минуту до конца. Если собираешься говорить какую-то ерунду, начинай пораньше. Знаете, как я сам поступаю», — сказал Дончич во время пресс-конференции.
Напомним, «Даллас» уступил «Индиане» со счётом 127:134. Дончич провёл на площадке более 42 минут и за это время набрал 34 очка, совершил семь подборов и отдавал 15 результативных передач.
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Дончич реализовал трик-шот с обратной стороны щита:
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