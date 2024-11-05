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Рон Харпер назвал игрока, который был ближе всех, чтобы конкурировать с Джорданом

Рон Харпер назвал игрока, который был ближе всех, чтобы конкурировать с Джорданом
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Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Рон Харпер высказался о легендарных игроках Майкле Джордане и Коби Брайанте, с каждым из которых он был товарищем по команде.

«Вероятно, Коби был, как никто другой, близок к тому, чтобы конкурировать с Майклом Джорданом. Он был очень конкурентоспособным соперником. К концу моей карьеры они стали особенно близки. Но если Майкл весил около 230 фунтов, то вес Коби составлял примерно 210 фунтов.

Вот чем они отличались. Но если говорить об атлетизме, то у Коби было всё это. Как и Майкл, он был конкурентным до самого конца», — сказал Харпер на канале Stacey King's Gimme The Hot Sauce Podcast в YouTube.

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