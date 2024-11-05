Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бахчешехир Колежи — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Док Риверс сделал категоричное заявление после шести поражений «Милуоки» на старте НБА

Док Риверс сделал категоричное заявление после шести поражений «Милуоки» на старте НБА
Комментарии

Главный тренер «Милуоки Бакс» Док Риверс выразил уверенность, что команда окажется в плей-офф этого сезона НБА, несмотря на неудачный старт. В семи матчах подопечные Риверса потерпели шесть поражений.

«Мы выйдем в плей-офф. Этот вопрос меня даже не беспокоит. Команда настроена действительно позитивно. Парни сохраняют оптимизм. Никто не хочет проигрывать, нас ждут трудные матчи. Нужно просто выходить и побеждать», — приводит слова Риверса Basket News.

Ранее один из менеджеров команды НБА, пожелавший остаться анонимным, поделился мнением о клубах, куда мог бы быть обменян тяжёлый форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо.

Сейчас читают:
Инсайдер назвал два клуба НБА, куда может быть обменян Яннис Адетокунбо

Адетокунбо появился в образе персонажа мультика:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android