Док Риверс сделал категоричное заявление после шести поражений «Милуоки» на старте НБА

Главный тренер «Милуоки Бакс» Док Риверс выразил уверенность, что команда окажется в плей-офф этого сезона НБА, несмотря на неудачный старт. В семи матчах подопечные Риверса потерпели шесть поражений.

«Мы выйдем в плей-офф. Этот вопрос меня даже не беспокоит. Команда настроена действительно позитивно. Парни сохраняют оптимизм. Никто не хочет проигрывать, нас ждут трудные матчи. Нужно просто выходить и побеждать», — приводит слова Риверса Basket News.

Ранее один из менеджеров команды НБА, пожелавший остаться анонимным, поделился мнением о клубах, куда мог бы быть обменян тяжёлый форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо.

Адетокунбо появился в образе персонажа мультика: