«Непростительно». Бэйлесс раскритиковал «Лейкерс» после их поражения в матче с «Пистонс»

Известный североамериканский журналист Скип Бэйлесс высказался о поражении «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Детройт Пистонс». Озёрники уступили со счётом 102:115.

«Лейкерс» Леброна просто не смогли ничего сделать и проиграли «Детройту» с разницей в 12 очков. Они оказались разбиты на подборах – 37:55. При этом у «Пистонс» 17 подборов в атаке. Просто непростительно. Эй, Джей Джей, надо бы зажечь огонь в команде. «Лейкерс» способны играть намного лучше, чем в этот раз. Какое же разочарование. Плохой ранний знак», — написал Бэйлесс на своей странице в социальных сетях.

Телохранитель Леброна — ребёнку: дай дорогу королю: