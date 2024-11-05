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«Непростительно». Бэйлесс раскритиковал «Лейкерс» после их поражения в матче с «Пистонс»

«Непростительно». Бэйлесс раскритиковал «Лейкерс» после их поражения в матче с «Пистонс»
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Известный североамериканский журналист Скип Бэйлесс высказался о поражении «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Детройт Пистонс». Озёрники уступили со счётом 102:115.

НБА — регулярный чемпионат
05 ноября 2024, вторник. 03:30 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
115 : 103
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Детройт Пистонс: Айви - 26, Хардуэй-младший - 19, Каннингем - 17, Харрис - 15, Холланд - 12, Дюрен - 11, Стюарт - 8, Бисли - 7, Рид, Суидер, Мур, Фонтеккио, Сассер
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 37, Джеймс - 20, Ривз - 17, Расселл - 11, Хатимура - 8, Кнехт - 5, Хэйс - 5, Вандербилт, Реддиш, Винсент, Джеймс, Кристи

«Лейкерс» Леброна просто не смогли ничего сделать и проиграли «Детройту» с разницей в 12 очков. Они оказались разбиты на подборах – 37:55. При этом у «Пистонс» 17 подборов в атаке. Просто непростительно. Эй, Джей Джей, надо бы зажечь огонь в команде. «Лейкерс» способны играть намного лучше, чем в этот раз. Какое же разочарование. Плохой ранний знак», — написал Бэйлесс на своей странице в социальных сетях.

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