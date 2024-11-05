«Чемпионат» стал партнёром баскетбольного клуба «Уралмаш»

Крупнейший спортивный портал «Чемпионат» стал информационным партнёром одной из команд Единой лиги ВТБ – «Уралмаша» из Екатеринбурга. В рамках партнёрства будут реализованы совместные проекты и маркетинговые акции.

«Ещё в прошлом сезоне «Уралмаш» стал одним из главных открытий Единой лиги. Мы рады, что такая команда пополнила число наших партнёров. Уверен, что наше сотрудничество повысит интерес к баскетболу, а также поддержит развитие спорта в регионах», – сказал Вячеслав Опахин, главный редактор спортивного портала «Чемпионат».

«Сотрудничество с одним из ведущих спортивных порталов страны создаст новые возможности для развития клуба. Уверен, что вместе со спортивным порталом «Чемпионат» создадим интересные медиапроекты», – добавил Алексей Брег-Брегман, директор по развитию БК «Уралмаш».

Баскетбольный клуб «Уралмаш» был возрождён в 2015 году. В сезонах-2021/2022 и 2022/2023 екатеринбуржцы становились чемпионами Суперлиги – второго по силе дивизиона в структуре российского мужского баскетбола. 24 мая 2023 года на Совете Единой лиги ВТБ «Уралмаш» был принят в число участников. В первом же сезоне команда сумела выйти в плей-офф, где в пяти матчах уступила «Зениту» из Санкт-Петербурга.