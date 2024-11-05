«Оклахома» установила новый рекорд в НБА

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Оклахома-Сити Тандер» установил новый рекорд в североамериканской лиге после своей победы над «Орландо Мэджик» со счётом 102:86.

«Оклахома» стала первой командой в истории лиги, которая одержала семь побед на старте сезона с разницей в 10+ очков. Минимальная разница в счёте в матче «Тандер» составила 12 очков после финальной сирены в игре с «Сан-Антонио Спёрс». Максимальный отрыв от соперника — 24 очка — с «Атлантой Хоукс».

После семи проведённых матчей «Оклахома» возглавляет таблицу Западной конференции, не потерпев ни одного поражения. Лидер Востока — «Кливленд Кавальерс» — провёл восемь игр и также не проиграл ни одного матча сезона-2024/2025.