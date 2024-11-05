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«Оклахома» установила новый рекорд в НБА

«Оклахома» установила новый рекорд в НБА
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Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Оклахома-Сити Тандер» установил новый рекорд в североамериканской лиге после своей победы над «Орландо Мэджик» со счётом 102:86.

НБА — регулярный чемпионат
05 ноября 2024, вторник. 05:15 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
102 : 86
Орландо Мэджик
Орландо
Оклахома-Сити Тандер: Уильямс - 23, Гилджес-Александер - 21, Холмгрен - 14, Джо - 13, Уиггинс - 11, Дорт - 6, Уоллес - 4, Митчелл - 4, Джонс - 3, Карузо - 3, Дженг, Леонс
Орландо Мэджик: Вагнер - 22, Саггс - 19, Битадзе - 11, Вагнер - 9, Да Силва - 9, Колдуэлл-Поуп - 6, Айзек - 4, Блэк - 3, Джозеф - 3, Хьюстан, Ховард, Харрис, Энтони

«Оклахома» стала первой командой в истории лиги, которая одержала семь побед на старте сезона с разницей в 10+ очков. Минимальная разница в счёте в матче «Тандер» составила 12 очков после финальной сирены в игре с «Сан-Антонио Спёрс». Максимальный отрыв от соперника — 24 очка — с «Атлантой Хоукс».

После семи проведённых матчей «Оклахома» возглавляет таблицу Западной конференции, не потерпев ни одного поражения. Лидер Востока — «Кливленд Кавальерс» — провёл восемь игр и также не проиграл ни одного матча сезона-2024/2025.

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