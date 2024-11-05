«Мы все разочарованы». Джей Джей Редик — о поражении «Лейкерс» в матче с «Пистонс»

Главный тренер калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик прокомментировал поражение своих подопечных в матче с «Детройт Пистонс». Игра завершилась со счётом 115:103 в пользу «Пистонс».

«Если нам и нужно что-то делать, так это быть более сильными в обороне. Нынешняя команда «Пистонс» сильно отличается от прошлогодней. Мы все разочарованы этим поражением», — приводит слова Редика портал Clutch Points.

Напомним, в последних четырёх матчах «озёрники» одержали лишь одну победу в игре с «Торонто Рэпторс», которая состоялась 2 ноября. Тогда встреча завершилась со счётом 131:125 в пользу «Лейкерс».