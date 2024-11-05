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«Мы все разочарованы». Джей Джей Редик — о поражении «Лейкерс» в матче с «Пистонс»

«Мы все разочарованы». Джей Джей Редик — о поражении «Лейкерс» в матче с «Пистонс»
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Главный тренер калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик прокомментировал поражение своих подопечных в матче с «Детройт Пистонс». Игра завершилась со счётом 115:103 в пользу «Пистонс».

НБА — регулярный чемпионат
05 ноября 2024, вторник. 03:30 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
115 : 103
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Детройт Пистонс: Айви - 26, Хардуэй-младший - 19, Каннингем - 17, Харрис - 15, Холланд - 12, Дюрен - 11, Стюарт - 8, Бисли - 7, Рид, Суидер, Мур, Фонтеккио, Сассер
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 37, Джеймс - 20, Ривз - 17, Расселл - 11, Хатимура - 8, Кнехт - 5, Хэйс - 5, Вандербилт, Реддиш, Винсент, Джеймс, Кристи

«Если нам и нужно что-то делать, так это быть более сильными в обороне. Нынешняя команда «Пистонс» сильно отличается от прошлогодней. Мы все разочарованы этим поражением», — приводит слова Редика портал Clutch Points.

Напомним, в последних четырёх матчах «озёрники» одержали лишь одну победу в игре с «Торонто Рэпторс», которая состоялась 2 ноября. Тогда встреча завершилась со счётом 131:125 в пользу «Лейкерс».

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