Стало известно среднее преимущество «Оклахомы» над соперниками в НБА

В ночь на 5 ноября клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Оклахома-Сити Тандер» одержал свою седьмую победу на старте сезоне-2024/2025. И эта победа стала очередной, в которой баскетболисты «Оклахомы» нанесли поражение с разницей в 10+ очков.

Все семь матчей в сезоне игроки «Тандер» закончили со средним преимуществом над соперников 17,4 очка.

Лидер «Тандер» — канадский баскетболист Шей Гилджес-Александер — занимает 15-е место в лиге по количеству очков за матч (25,7) в сезоне-2024/2025. За семь игр Шей набрал 180 баллов, а максимальное количество очков за матч составило 35, которые он записал на свой счёт в игре с «Атланта Хоукс».