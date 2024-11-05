Дэвис — о нынешней форме «Лейкерс»: даже не знаю, что из себя представляет эта команда

Звёздный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» и чемпион в составе команды Энтони Дэвис прокомментировал состояние «озёрников» после поражения «Детройт Пистонс» со счётом 103:115.

«Сейчас мы просто две разные команды. В одной игре мы — команда, которая демонстрирует себя как одна из лучших команд в лиге, а в следующей — команда, которая я даже не знаю, что из себя представляет», — приводит слова Дэвиса издание Clutch Points.

Дэвис набрал в проигранной встрече 37 очков, девять подборов и четыре передачи. Лучшим игроком матча стал звёздный игрок «Пистонс» Кейд Каннингем, оформивший по ходу встречи трипл-дабл (17 очков, 11 подборов и 11 передач).

«Лейкерс» после поражения от «Детройта» занимает пятое место в Западной конференции.