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Дэвис — о нынешней форме «Лейкерс»: даже не знаю, что из себя представляет эта команда

Дэвис — о нынешней форме «Лейкерс»: даже не знаю, что из себя представляет эта команда
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Звёздный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» и чемпион в составе команды Энтони Дэвис прокомментировал состояние «озёрников» после поражения «Детройт Пистонс» со счётом 103:115.

НБА — регулярный чемпионат
05 ноября 2024, вторник. 03:30 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
115 : 103
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Детройт Пистонс: Айви - 26, Хардуэй-младший - 19, Каннингем - 17, Харрис - 15, Холланд - 12, Дюрен - 11, Стюарт - 8, Бисли - 7, Рид, Суидер, Мур, Фонтеккио, Сассер
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 37, Джеймс - 20, Ривз - 17, Расселл - 11, Хатимура - 8, Кнехт - 5, Хэйс - 5, Вандербилт, Реддиш, Винсент, Джеймс, Кристи

«Сейчас мы просто две разные команды. В одной игре мы — команда, которая демонстрирует себя как одна из лучших команд в лиге, а в следующей — команда, которая я даже не знаю, что из себя представляет», — приводит слова Дэвиса издание Clutch Points.

Дэвис набрал в проигранной встрече 37 очков, девять подборов и четыре передачи. Лучшим игроком матча стал звёздный игрок «Пистонс» Кейд Каннингем, оформивший по ходу встречи трипл-дабл (17 очков, 11 подборов и 11 передач).

«Лейкерс» после поражения от «Детройта» занимает пятое место в Западной конференции.

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