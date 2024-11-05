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Майкл Джордан был замечен с часами Rolex за $ 45 тыс. на своей яхте

Майкл Джордан был замечен с часами Rolex за $ 45 тыс. на своей яхте
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Легендарный американский игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Джордан был замечен с часами Rolex за $ 45 тыс. на своей яхте. На это обратил внимание портал The Sports Rush.

На левом запястья у Джордана заметили модель Rolex Day Date, которые сделаны из 18-каратного золота Everose. Циферблат часов выполнен в оливково-зелёном цвете. Кампания Rolex представила их публике в 2016 году.

Фото: Аккаунт insaneluxurylife в социальных сетях

Фото: Аккаунт insaneluxurylife в социальных сетях

Напомним, Майкл Джордан выступал на профессиональном уровне с 1984 по 2003 год. За это время он успел стать шестикратным чемпионом НБА, двукратным олимпийским чемпионом в составе сборной США (1984, 1992), шестикратным MVP финала НБА.

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