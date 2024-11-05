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Источник: американский игрок «Басконии» получит грузинское гражданство

Источник: американский игрок «Басконии» получит грузинское гражданство
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27-летний американский защитник испанского клуба «Баскония», принимающего участие в Евролиге, Камар Болдуин получит грузинское гражданство, сообщил телеграм-канал «EuroBall/Евробол».

«Теперь «Баскония» сможет задействовать Болдуина в чемпионате Испании как натурализованного европейца, чего раньше она делать не могла, пока Болдуин был с американским гражданством», — сообщил источник.

После того как Болдуин не был выбран на драфте НБА 2020 года, 13 августа того же года он подписал свой первый профессиональный контракт с «Тюрк Телеком» из турецкой Суперлиги. В дебютном сезоне в среднем он набирал 6,1 очка и 2,6 подбора за игру. В «Басконии» Камар проводит свой первый сезон в 2024 году.

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