УНИКС победил «Пари НН» с отрывом в восемь очков
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Сегодня, 5 ноября, в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» состоялся матч в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между казанским УНИКСом и местным «Пари Нижний Новгород». Встреча завершилась со счётом 81:73 (31:18, 17:20, 17:20, 16:15) в пользу представителей Казани.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 ноября 2024, вторник. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
73 : 81
УНИКС
Казань
Пари Нижний Новгород: Джуришич - 22, Наталл - 14, Бабурин - 9, Хвостов - 8, Доукинс - 8, Карпенков - 4, Антипов - 4, Хоменко - 3, Гант - 1, Захаров, Чадов, Зоткин
УНИКС: Акун-Пёрселл - 15, Беленицкий - 12, Лабери - 12, Найт - 12, Тэйлор - 9, Рейнольдс - 8, Торопов - 4, Д. Кулагин - 3, Платунов - 3, Комолов - 2, Лопатин - 1, Стуленков
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