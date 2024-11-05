УНИКС победил «Пари НН» с отрывом в восемь очков

Сегодня, 5 ноября, в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» состоялся матч в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между казанским УНИКСом и местным «Пари Нижний Новгород». Встреча завершилась со счётом 81:73 (31:18, 17:20, 17:20, 16:15) в пользу представителей Казани.