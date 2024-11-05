Инсайдер сообщил, когда Джоэл Эмбиид может провести первую игру в текущем сезоне НБА

Журналист и инсайдер авторитетного издания The Athletic Сэм Амик сообщил, когда центровой «Филадельфии Сиксерс» камерунец Джоэл Эмбиид может провести первую игру в текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

По его информации, Эмбиид, скорее всего, сыграет в матче с «Лос-Анджелес Клипперс», который состоится завтра, 6 ноября. Однако есть вероятность, что руководство НБА может отстранить Джоэла за физическую стычку с репортёром.

Напомним, Джоэлу 30 лет. Эмбиид выступает в составе «Сиксерс» с 2014 года. В составе «Филадельфии» камерунец был признан MVP в сезоне-2022/2023, пять раз принимал участие в Матче звёзд НБА и прочее.