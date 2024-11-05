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Найдена закономерность в количестве побед на старте сезона и шансах на титул

Минувшей ночью команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Кливленд Кавальерс» одержала свою восьмую победу подряд на старте сезона-2024/2025, обыграв «Милуоки Бакс» со счётом 116:114.

Последний раз клуб, которыфй одержал восемь побед на старте сезона НБА, оказался «Бостон Селтикс» в сезоне-2007/2008 с тремя главными звёздами в команде — Кевином Гарнеттом, Рэем Алленом и Полом Пирсом. И по итогам того сезона «Селтикс» завоевали чемпионский титул.

Примечательно, что серия «Бостона» была прервана в девятом матче сезона с «Орландо Мэджик». Свой следующий матч «Кливленд» проведёт с «Нью-Орлеан Пеликанс».

За всю свою историю выступлений в НБА «Кливленд» единожды становился чемпионами лиги — в составе с Леброном Джеймсом в сезоне-2015/2016.