Результаты Единой лиги 5 ноября

Сегодня, 5 ноября, состоялся очередной игровой день в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, в рамках которого болельщики отечественного баскетбола смогли увидеть лишь один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

Баскетбол. Единая лига ВТБ. Результаты игр 5 ноября:

«Пари Нижний Новгород» — УНИКС — 73:81.

УНИКС одержал свою девятую победу в сезоне-2024/2025, уступив трижды в 12 матчах. Казанцы укрепились на четвёртом месте. Нижегородский клуб потерпел шестое поражение в новом сезоне Единой лиги и остался на пятом месте. Таким образом, серия поражений «Пари НН» достигла четырёх встреч.