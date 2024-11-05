Результаты Единой лиги 5 ноября
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Сегодня, 5 ноября, состоялся очередной игровой день в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, в рамках которого болельщики отечественного баскетбола смогли увидеть лишь один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.
Баскетбол. Единая лига ВТБ. Результаты игр 5 ноября:
«Пари Нижний Новгород» — УНИКС — 73:81.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 ноября 2024, вторник. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
73 : 81
УНИКС
Казань
Пари Нижний Новгород: Джуришич - 22, Наталл - 14, Бабурин - 9, Хвостов - 8, Доукинс - 8, Карпенков - 4, Антипов - 4, Хоменко - 3, Гант - 1, Захаров, Чадов, Зоткин
УНИКС: Акун-Пёрселл - 15, Беленицкий - 12, Лабери - 12, Найт - 12, Тэйлор - 9, Рейнольдс - 8, Торопов - 4, Д. Кулагин - 3, Платунов - 3, Комолов - 2, Лопатин - 1, Стуленков
УНИКС одержал свою девятую победу в сезоне-2024/2025, уступив трижды в 12 матчах. Казанцы укрепились на четвёртом месте. Нижегородский клуб потерпел шестое поражение в новом сезоне Единой лиги и остался на пятом месте. Таким образом, серия поражений «Пари НН» достигла четырёх встреч.
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