Велимир Перасович объяснил, из-за чего у УНИКСа возникают проблемы в текущем сезоне

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович объяснил, из-за чего у его команды возникают проблемы в текущем сезоне, а также прокомментировал победу своих подопечных в матче с «Пари НН», который состоялся сегодня, 5 ноября. Игра завершилась со счётом 81:73.

«В сегодняшнем матче у нас было несколько как отличных моментов, так и плохих. Именно из-за этой нестабильности УНИКС испытывает проблемы в текущем чемпионате. Мы не демонстрируем хорошую игру на протяжении длительного времени. Поэтому этим вечером матч дошёл до того, что победить мог любой. К счастью, в финальном отрезке сильнее оказался УНИКС.

Моя команда показала отличную игру на старте, убежав на 17-очковое преимущество в начале второй четверти. После этого наступил ключевой момент: соперники старались изо всех сил, были близки, но так и не смогли нас догнать. Так что, сегодня мы действительно были лучшей командой, поскольку сумели сохранить концентрацию и победить.

Отмечу, что УНИКС сможет добиваться более крупных выигрышей, если будет выступать более последовательно», — приводит слова Перасовича пресс-служба клуба.