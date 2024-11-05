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Велимир Перасович объяснил, из-за чего у УНИКСа возникают проблемы в текущем сезоне

Велимир Перасович объяснил, из-за чего у УНИКСа возникают проблемы в текущем сезоне
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович объяснил, из-за чего у его команды возникают проблемы в текущем сезоне, а также прокомментировал победу своих подопечных в матче с «Пари НН», который состоялся сегодня, 5 ноября. Игра завершилась со счётом 81:73.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 ноября 2024, вторник. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
73 : 81
УНИКС
Казань
Пари Нижний Новгород: Джуришич - 22, Наталл - 14, Бабурин - 9, Хвостов - 8, Доукинс - 8, Карпенков - 4, Антипов - 4, Хоменко - 3, Гант - 1, Захаров, Чадов, Зоткин
УНИКС: Акун-Пёрселл - 15, Беленицкий - 12, Лабери - 12, Найт - 12, Тэйлор - 9, Рейнольдс - 8, Торопов - 4, Д. Кулагин - 3, Платунов - 3, Комолов - 2, Лопатин - 1, Стуленков

«В сегодняшнем матче у нас было несколько как отличных моментов, так и плохих. Именно из-за этой нестабильности УНИКС испытывает проблемы в текущем чемпионате. Мы не демонстрируем хорошую игру на протяжении длительного времени. Поэтому этим вечером матч дошёл до того, что победить мог любой. К счастью, в финальном отрезке сильнее оказался УНИКС.

Моя команда показала отличную игру на старте, убежав на 17-очковое преимущество в начале второй четверти. После этого наступил ключевой момент: соперники старались изо всех сил, были близки, но так и не смогли нас догнать. Так что, сегодня мы действительно были лучшей командой, поскольку сумели сохранить концентрацию и победить.

Отмечу, что УНИКС сможет добиваться более крупных выигрышей, если будет выступать более последовательно», — приводит слова Перасовича пресс-служба клуба.

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