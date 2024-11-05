Зак Наталл: «Пари НН» пытался играть с УНИКСом на равных

Защитник «Пари НН» Зак Наталл дал комментарий после поражения от УНИКСа (73:81) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Мы пытались читать игру соперника. Знали, что у них очень опытные защитники, которые опасны как с мячом, так и без него. Мы пытались играть с УНИКСом на равных. Мы начали медленно, но потом выравняли ситуацию. Нам нужно было найти свою игру.

В перерыве тренер попытался вернуть нас к изначальному плану. Мы взяли несколько подборов на щите соперника, но допустили ошибки, которые стоили нам матча», — сказал Наталл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

После этой встречи у «Пари НН» равный баланс побед и поражений — 6-6. УНИКС одержал девятую победу в нынешнем сезоне. В следующих встречах «Пари НН» на выезде сыграет с «Пармой», а УНИКС на своём паркете примет московский ЦСКА.