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Зак Наталл: «Пари НН» пытался играть с УНИКСом на равных

Зак Наталл: «Пари НН» пытался играть с УНИКСом на равных
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Защитник «Пари НН» Зак Наталл дал комментарий после поражения от УНИКСа (73:81) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 ноября 2024, вторник. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
73 : 81
УНИКС
Казань
Пари Нижний Новгород: Джуришич - 22, Наталл - 14, Бабурин - 9, Хвостов - 8, Доукинс - 8, Карпенков - 4, Антипов - 4, Хоменко - 3, Гант - 1, Захаров, Чадов, Зоткин
УНИКС: Акун-Пёрселл - 15, Беленицкий - 12, Лабери - 12, Найт - 12, Тэйлор - 9, Рейнольдс - 8, Торопов - 4, Д. Кулагин - 3, Платунов - 3, Комолов - 2, Лопатин - 1, Стуленков

«Мы пытались читать игру соперника. Знали, что у них очень опытные защитники, которые опасны как с мячом, так и без него. Мы пытались играть с УНИКСом на равных. Мы начали медленно, но потом выравняли ситуацию. Нам нужно было найти свою игру.

В перерыве тренер попытался вернуть нас к изначальному плану. Мы взяли несколько подборов на щите соперника, но допустили ошибки, которые стоили нам матча», — сказал Наталл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

После этой встречи у «Пари НН» равный баланс побед и поражений — 6-6. УНИКС одержал девятую победу в нынешнем сезоне. В следующих встречах «Пари НН» на выезде сыграет с «Пармой», а УНИКС на своём паркете примет московский ЦСКА.

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