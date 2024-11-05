Бывший игрок «Торонто», обменянный в 2018-м, является лидером клуба по пяти показателям

35-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду НБА «Сакраменто Кингз», Демар Дерозан по-прежнему является лидером клуба «Торонто Рэпторс», из которого был обменян в 2018 году, по пяти показателям.

Дерозан является рекордсменом «Рэпторс» по следующим пунктам:

1. 675 сыгранных матчей.

2. 22 986 минут, проведённых на паркете.

3. 13 296 набранных очков.

4. 4716 реализованных бросков.

5. 3539 штрафных бросков.

Дерозан был выбран в первом раунде под общим девятым номером на драфте НБА 2009 года. За девять сезонов в «Торонто» Дерозан набирал в среднем 19,7 очка, 4,1 подбора и 3,1 передачи за матч.

18 июля 2018 года в результате обмена на Кавая Леонарда и Дэнни Грина перешёл в «Сан-Антонио Спёрс».