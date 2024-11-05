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Бахчешехир Колежи — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Тейтум рассказал, в какой момент стал считать Кайри Ирвинга лучшим игроком в истории НБА

Тейтум рассказал, в какой момент стал считать Кайри Ирвинга лучшим игроком в истории НБА
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Лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум рассказал, что был впечатлён навыками атакующего защитника Кайри Ирвинга в начале сезона-2017/2018 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Тогда мы проиграли первые две встречи [на старте сезона]. Гордон [Хэйворд] получил травму в дебютном матче. Всё это было похоже на трагедию. Наша команда уступила «Кливленду», а затем и «Милуоки». Я думал, что этот год будет трудным. Но потом мы выдали стрик из 16 побед. Тогда я и подумал, что Кайри [Ирвинг], возможно, лучший игрок, которого я когда-либо видел», — приводит слова Тейтума портал The Sports Rush.

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