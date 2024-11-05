Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бахчешехир Колежи — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Уэйд признался, что звонок Леброна Джеймса убедил его не запрашивать обмен из «Майами»

Уэйд признался, что звонок Леброна Джеймса убедил его не запрашивать обмен из «Майами»
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Майами Хит» Дуэйн Уэйд рассказал, как звонок его лучшего друга и звёздного игрока Леброна Джеймса заставил передумать его запрашивать обмен из «Майами» и объединить усилия во флоридском клубе.

«На самом деле, в то время я собирался уходить из «Майами»… Мне хотелось быть частью команды, которая могла бы побеждать… Но потом мне позвонил Леброн Джеймс», — приводит слова Уэйда издание Clutch Points.

Леброн и Дуэйн — одни из участников сильнейшего, по мнению многих, драфтов 2003 года. Джеймс был выбран под первым номером «Кливлендом», а Уэйда под пятым взяли в «Майами». Под четвёртым номером на том драфте был выбран Крис Бош («Торонто Рэпторс»), вместе с которым Леброн и Дуэйн объединятся в «Хит» в 2010-м и затем выиграют два титула в 2012 и 2013 году.

Материалы по теме
«Худшая за всё время». Билл Симмонс — о статуе, посвящённой легенде «Майами»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android