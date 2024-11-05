Уэйд признался, что звонок Леброна Джеймса убедил его не запрашивать обмен из «Майами»

Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Майами Хит» Дуэйн Уэйд рассказал, как звонок его лучшего друга и звёздного игрока Леброна Джеймса заставил передумать его запрашивать обмен из «Майами» и объединить усилия во флоридском клубе.

«На самом деле, в то время я собирался уходить из «Майами»… Мне хотелось быть частью команды, которая могла бы побеждать… Но потом мне позвонил Леброн Джеймс», — приводит слова Уэйда издание Clutch Points.

Леброн и Дуэйн — одни из участников сильнейшего, по мнению многих, драфтов 2003 года. Джеймс был выбран под первым номером «Кливлендом», а Уэйда под пятым взяли в «Майами». Под четвёртым номером на том драфте был выбран Крис Бош («Торонто Рэпторс»), вместе с которым Леброн и Дуэйн объединятся в «Хит» в 2010-м и затем выиграют два титула в 2012 и 2013 году.