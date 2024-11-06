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Еврокубок: результаты матчей 5 ноября

Еврокубок: результаты матчей 5 ноября
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5 ноября в баскетбольном Еврокубке состоялся очередной игровой день. В общей сложности было проведено три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Результаты матчей Еврокубка 5 ноября

«Трефл Сопот» разгромно проиграл турецкому «Бешикташу» — 79:100.

Еврокубок . Группа A. 7-й тур
05 ноября 2024, вторник. 21:00 МСК
Трефл Сопот
Сопот, Польша
Окончен
79 : 100
Бешикташ
Стамбул, Турция

Турецкий «Бахчешехир Колежи» обыграл израильский «Хапоэль» из Тель-Авива — 90:82.

Еврокубок . Группа A. 7-й тур
05 ноября 2024, вторник. 22:00 МСК
Бахчешехир Колежи
Стамбул, Турция
Окончен
90 : 82
Хапоэль Т-А
Тель-Авив, Израиль

Итальянская «Доломити Энергия» нанесла поражение испанскому «Ховентуду» со счётом 87:85.

Еврокубок . Группа A. 7-й тур
05 ноября 2024, вторник. 22:00 МСК
Доломити Энергия
Тренто, Италия
Окончен
87 : 85
Ховентуд
Бадалона, Испания

Групповой этап Еврокубка начался 24 сентября 2024 года и будет продолжаться до 5 февраля 2025 года. В каждой из двух групп команды встретятся друг с другом на домашней арене и в гостях. В плей-офф сыграют шесть коллективов из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат путёвку сразу в 1/4 финала.

Еврокубок. Календарь
Еврокубок. Турнирная таблица
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