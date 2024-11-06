«Это отвратительно». Дэмьен Лиллард — о рекорде «Милуоки» 1-6 в первых семи играх

Разыгрывающий и один из лидеров «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард высказался о неудачах своей команды на старте сезона-2024/2025 НБА.

«Это отвратительно. Однако если посмотреть на общую картину, сезон довольно длинный. Впереди ещё 75 игр. Я был в составе команд, которые побеждали в 14 и 16 матчах подряд. Иногда ты просто оказываешься в канаве. Это может произойти в середине сезона или ближе к концу. Но из-за того, что это происходит в начале, у нас одна победа и шесть поражений, это просто выглядит иначе.

Благодаря таким парням, как Яннис [Адетокунбо], Крис [Миддлтон], Бобби [Портис], Брук [Лопес] и я, у нас опытная и талантливая команда. Мы можем многое сделать», — приводит слова Лилларда портал Basket News.