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НБА отстранила Джоэла Эмбиида на три игры за нападение на журналиста — Чарания

НБА отстранила Джоэла Эмбиида на три игры за нападение на журналиста — Чарания
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Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) приняло решение отстранить центрового «Филадельфии Сиксерс» камерунца Джоэла Эмбиида на три игры за нападение на журналиста. Об этом сообщает известный инсайдер и журналист ESPN Шэмс Чарания на своей странице в социальных сетях.

Напомним, после игры с «Мемфис Гриззлиз», которая состоялась 3 ноября, Джоэл устроил словесную перепалку с обозревателем The Philadelphia Inquirer Маркусом Хэйсом в раздевалке «Сиксерс». Эмбиид был недоволен тем, что Маркус упомянул в одной из своих статей его родственников. В результате конфликт между центровым и журналистом перешёл на физический уровень. Джоэл толкнул Маркуса, после чего их разняла охрана.

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