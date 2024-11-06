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«Он общается с эскортами». Аккаунт известного журналиста-критика Леброна Джеймса взломали

«Он общается с эскортами». Аккаунт известного журналиста-критика Леброна Джеймса взломали
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Аккаунт в социальных сетях известного североамериканского журналиста и популярного телеведущего Скипа Бэйлесса, который часто критикует лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, вероятно, подвергся взлому.

В частности, заметно, что аватар был изменён на изображение Леброна в момент, когда он принимал поздравления за достижение статуса лидера по набранным очкам в истории НБА. Однако особое внимание привлекли сообщения, якобы написанные от имени Бэйлесса.

Публикации от имени Скипа Бэйлесса

Публикации от имени Скипа Бэйлесса

«Кстати, Скип общается с эскортами в личных сообщениях. Кажется, он действительно чувствует себя одиноким и ему стоит разобраться в своих чувствах. Жаль его».

«Он даже не может вернуть свой аккаунт, что за неудача. Уже прошло несколько часов, и мне скучно, а этот человек всё ещё не восстановил свой аккаунт. Это невероятно».

«Просто хочу извиниться перед Леброном, он меня полностью впечатлил. Я просто старый завистник, у которого в жизни ничего не происходит. Прости меня, король Леброн».

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