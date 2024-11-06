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«Не осознаёт свой потенциал». Джо Маззулла отдельно выделил игрока «Бостона»

«Не осознаёт свой потенциал». Джо Маззулла отдельно выделил игрока «Бостона»
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Главный тренер «Бостон Селтикс» Джо Маззулла оценил потенциал 25-летнего португальского центрового команды Неемиаша Кеты.

«Он значительно вырос как игрок, хотя сам ещё не до конца осознаёт свой потенциал. У него огромные возможности, поэтому ожидания от него очень высоки. Вчера [в матче с «Атлантой»] он продемонстрировал свои выдающиеся навыки, но когда у тебя такой талант, как у него, от тебя ждут отличной игры в каждом матче.

Поэтому большая заслуга в том, что он позволяет нам его тренировать. Это также заслуга его товарищей по команде, которые оказывают ему поддержку. Когда он играет на своем максимуме, он становится настоящим активом для нашей команды.

Он усердно работает, заботится о своём развитии и стремится к тренировкам. Он начинает понимать свои возможности и продолжает работать над собой», — приводит слова Маззуллы Boston Globe.

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