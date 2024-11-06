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Тренер «Клипперс» Лю ответил на вопрос, сыграет ли Кавай Леонард на этой неделе

Тренер «Клипперс» Лю ответил на вопрос, сыграет ли Кавай Леонард на этой неделе
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Лёгкий форвард и один из лидеров «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард не дебютирует в текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает Sports Illustrated со ссылкой на главного тренера «парусников» Тайрона Лю.

Напомним, 33-летний баскетболист продолжает восстанавливаться после воспаления в правом колене. Следующий матч «Клипперс» проведут с «Филадельфией Сиксерс» завтра, 7 ноября. Начало игры — 6:00 мск.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
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