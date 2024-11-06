Тренер «Клипперс» Лю ответил на вопрос, сыграет ли Кавай Леонард на этой неделе

Лёгкий форвард и один из лидеров «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард не дебютирует в текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает Sports Illustrated со ссылкой на главного тренера «парусников» Тайрона Лю.

Напомним, 33-летний баскетболист продолжает восстанавливаться после воспаления в правом колене. Следующий матч «Клипперс» проведут с «Филадельфией Сиксерс» завтра, 7 ноября. Начало игры — 6:00 мск.

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