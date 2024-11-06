Стало известно, какие матчи Джоэл Эмбиид пропустит из-за дисквалификации

Центровой и лидер «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид пропустит три матча из-за дисквалификации со стороны Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за нападение на журналиста в раздевалке команды.

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания сообщил в социальной сети, что речь идёт об играх «Филадельфии» с «Лос-Анджелес Клипперс» (завтра, 7 ноября), «Лос-Анджелес Лейкерс» (9 ноября) и «Шарлотт Хорнетс» (11 ноября).

Таким образом, дебют Эмбиида в этом сезоне ожидается в матче с «Нью-Йорк Никс», который состоится в ночь на 13 ноября. Начало игры — в 3:30 мск.

Фанаты клуба МЛБ спели оскорбительную кричалку в адрес Эмбиида: