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Стало известно, какие матчи Джоэл Эмбиид пропустит из-за дисквалификации

Стало известно, какие матчи Джоэл Эмбиид пропустит из-за дисквалификации
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Центровой и лидер «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид пропустит три матча из-за дисквалификации со стороны Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за нападение на журналиста в раздевалке команды.

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания сообщил в социальной сети, что речь идёт об играх «Филадельфии» с «Лос-Анджелес Клипперс» (завтра, 7 ноября), «Лос-Анджелес Лейкерс» (9 ноября) и «Шарлотт Хорнетс» (11 ноября).

Таким образом, дебют Эмбиида в этом сезоне ожидается в матче с «Нью-Йорк Никс», который состоится в ночь на 13 ноября. Начало игры — в 3:30 мск.

НБА — регулярный чемпионат
13 ноября 2024, среда. 03:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Не начался
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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