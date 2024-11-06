Дебют Егора Дёмина в NCAA: российский баскетболист вышел в стартовой пятёрке

На данный момент проходит матч в рамках регулярного чемпионата студенческого баскетбола NCAA, в котором университет Бригама Янга (BYU) принимает «Центральный Арканзас». На момент написания новости счёт на табло — 11:10 в пользу домашней команды.

Российский баскетболист Егор Дёмин начал встречу с первых минут. Отметим, что это первый официальный матч для Дёмина в североамериканской студенческой лиге.

Егор Дёмин в стартовой пятёрке BYU Фото: Социальные сети университета Бригама Янга

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