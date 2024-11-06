Видео: Егор Дёмин набирает первые очки в студенческом баскетболе NCAA

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На данный момент проходит матч в рамках регулярного чемпионата студенческого баскетбола NCAA, в котором университет Бригама Янга (BYU) принимает «Центральный Арканзас». На момент написания новости счёт на табло — 35:22 в пользу домашней команды.

Российский защитник Егор Дёмин, выступающий за BYU, заработал свои первые официальные очки в NCAA. В начале матча он успешно забросил трёхочковый мяч.

Видео доступно в телеграм-канале «Данк на завтрак». Права на видео принадлежат TURNER SPORTS INTERACTIVE, INC.

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