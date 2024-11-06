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Дебют Егора Дёмина в NCAA: после 1-й половины россиянин лучший в матче — «13+6+3»

Дебют Егора Дёмина в NCAA: после 1-й половины россиянин лучший в матче — «13+6+3»
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На данный момент проходит матч в рамках регулярного чемпионата студенческого баскетбола NCAA, в котором университет Бригама Янга (BYU) принимает «Центральный Арканзас». На момент написания новости счёт на табло — 46:23 в пользу домашней команды.

После первой половины на счету российского защитника BYU Егора Дёмина 13 набранных очков (5 из 7 с игры, где 3 из 5 — трёхочковые), шесть отданных результативных передач и три собранных подбора. Дёмин является лидером по очкам в матче.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
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