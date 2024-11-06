Егор Дёмин совершил уверенный проход и набрал два очка с нарушением на себе правил

На данный момент проходит матч в рамках регулярного чемпионата студенческого баскетбола NCAA, в котором университет Бригама Янга (BYU) принимает «Центральный Арканзас». На момент написания новости счёт на табло — 46:23 в пользу домашней команды.

В первом периоде российский защитник BYU Егор Дёмин отметился эффектным проходом в трёхсекундную зону соперника. После чего Дёмин с нарушением на себе правил набрал два очка.

Видео доступно в телеграм-канале «Данк на завтрак».

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