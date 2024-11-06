Егор Дёмин во время матча NCAA исполнил роскошный данк в быстром отрыве

На данный момент проходит матч в рамках регулярного чемпионата студенческого баскетбола NCAA, в котором университет Бригама Янга (BYU) принимает «Центральный Арканзас». На момент написания новости счёт на табло — 71:41 в пользу домашней команды.

Российский защитник BYU Егор Дёмин во второй половине встречи стал автором эффектного момента, исполнив слэм-данк в быстром отрыве.

Видео доступно в телеграм-канале «Данк на завтрак».

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