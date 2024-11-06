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Университетская команда Дёмина разгромила соперника в NCAA, на счету Егора — дабл-дабл

Университетская команда Дёмина разгромила соперника в NCAA, на счету Егора — дабл-дабл
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Сегодня, 6 ноября, завершился очередной матч регулярного чемпионата студенческого баскетбола NCAA, в котором университет Бригама Янга (BYU) принимал «Центральный Арканзас». Игра завершилась со счётом 88:50 в пользу домашней команды.

Российский защитник BYU Егор Дёмин в дебютном матче отметился 18 набранными очками, реализовав 7 бросков из 13 попыток. На счету Дёмина также 11 результативных передач, четыре подбора и четыре перехвата. Егор — лидер своей команды по количеству набранных очков.

Следующий матч университет Бригама Янга проведёт с Калифорнийским университетом в Риверсайде. Игра пройдёт в ночь на 9 ноября. Начало встречи — в 5:00 мск.

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