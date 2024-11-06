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Видео: лучшие моменты с участием российского баскетболиста Егора Дёмина в матче NCAA

Сегодня, 6 ноября, завершился очередной матч регулярного чемпионата студенческого баскетбола NCAA, в котором университет Бригама Янга (BYU) принимал «Центральный Арканзас». Игра завершилась со счётом 88:50 в пользу домашней команды.

Российский защитник BYU Егор Дёмин за встречу отметился 18 набранными очками, 11 результативными передачами и четырьмя подборами. Предлагаем ознакомиться с лучшими моментами россиянина в матче.

Видео доступно в телеграм-канале «Данк на завтрак». Права на видео принадлежат TURNER SPORTS INTERACTIVE, INC.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.