Российский баскетболист Егор Дёмин прокомментировал свой дебютный матч в NCAA

Сегодня, 6 ноября, завершился очередной матч регулярного чемпионата студенческого баскетбола NCAA, в котором университет Бригама Янга (BYU) принимал «Центральный Арканзас». Игра завершилась со счётом 88:50 в пользу домашней команды.

Российский защитник BYU Егор Дёмин, отметившийся 18 очками, 11 передачами и четырьмя подборами, прокомментировал свой первый официальный матч в составе университетской команды.

Видео доступно в телеграм-канале «Данк на завтрак».

— Егор, несколько недель назад на футбольном матче BYU ты сказал, что болельщики в «Мэрриотт центр» будут поддерживать команду так же активно и на баскетбольных играх. Как бы ты описал свой первый опыт игры перед полным залом?

— Это потрясающе. Сложно подобрать слова. Очень шумно. Это невероятно. Я чувствую себя великолепно. Трудно выразить все эмоции, которые я испытываю в данный момент.