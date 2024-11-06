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Эксперт — о команде Дёмина: защита настолько плоха или это Егор хорошо раздаёт передачи?

Эксперт — о команде Дёмина: защита настолько плоха или это Егор хорошо раздаёт передачи?
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Североамериканский журналист и эксперт ESPN Фрэн Фрашилла высказался о российском баскетболисте Егоре Дёмине, который выступает за университет Бригама Янга (BYU) в NCAA.

«Тренерский штаб сказал мне пару недель назад, что они не могут понять, действительно ли их защита настолько плоха на тренировках или это Дёмин так хорошо раздаёт передачи», — написал Фрашилла в социальной сети.

Напомним, сегодня завершился очередной матч регулярного чемпионата студенческого баскетбола NCAA, в котором университет Бригама Янга (BYU) принимал «Центральный Арканзас». Игра завершилась со счётом 88:50 в пользу домашней команды.

Егор Дёмин в дебютном матче отметился 18 набранными очками, реализовав 7 бросков из 13 попыток. На счету Дёмина также 11 результативных передач, четыре подбора и четыре перехвата. Егор — лидер своей команды по количеству набранных очков.

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