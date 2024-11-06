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Тренер университетской команды Дёмина оценил выступление россиянина в первом матче NCAA

Тренер университетской команды Дёмина оценил выступление россиянина в первом матче NCAA
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Главный тренер университета Бригама Янга (BYU) в NCAA Кевин Янг положительно высказался о выступлении российского защитника команды Егора Дёмина в матче с «Центральным Арканзасом» (88:50).

«Мы прекрасно пообщались о том, как он принимает правильные решения. Его интуиция и навыки передачи мяча для его роста просто уникальны. Интересно, что он может адаптироваться и действовать в зависимости от того, как против него играет защита», — сказал Янг во время пресс-конференции.

Напомним, Дёмин в дебютной встрече отметился 18 набранными очками, реализовав 7 бросков из 13 попыток. На счету Дёмина также 11 результативных передач, четыре подбора и четыре перехвата. Егор — лидер своей команды по количеству набранных очков.

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