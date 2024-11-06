Эксперт — о Дёмине: его игра основана на ледяной, но хладнокровной уверенности

Североамериканский журналист и основатель аналитического сайта Draft Deeper Нейтан Грубель оценил выступление российского защитника университета Бригама Янга (BYY) Егора Дёмина в матче с «Центральным Арканзасом» (88:50).

«Игра Егора Дёмина на позиции большого винга основана на уверенности. Просто ледяной, но хладнокровной уверенности. Да, он может ошибаться, совершать потери или делать неудачные броски.

Но именно в этих моментах проявляется его потенциал. Он — самый рискованный, но и самый перспективный претендент на лотерею [драфта НБА]», — написал Грубель в социальной сети.

Напомним, Дёмин в этой встрече отметился 18 набранными очками, реализовав 7 бросков из 13 попыток. На счету Дёмина также 11 результативных передач, четыре подбора и четыре перехвата. Егор — лидер своей команды по количеству набранных очков.