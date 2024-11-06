«Огромное удовольствие». Егор Дёмин высказался после дебюта в NCAA

Российский баскетболист Егор Дёмин, выступающий за университет Бригама Янга (BYU), прокомментировал свою первую игру в NCAA. Напомним, BYU встречался с «Центральным Арканзасом» и победил со счётом 88:50.

«Свой дебют оценивать, наверное, будет не совсем корректно с моей стороны. Хочу сказать только то, что получил огромное удовольствие от игры, болельщиков, нашей команды и всего прочего… Очень рад победе и результатам, которых мы добились сегодня с нашей командой.

Игра запомнилась в первую очередь из-за огромной поддержки болельщиков и тем, как хорошо мы делились мячом и все вместе наслаждались атмосферой. Как я уже сказал, это невероятно, видеть столько болельщиков вокруг нас, скандирующих три буквы «BYU».

Это непередаваемые ощущения, играть в такой атмосфере, на такой площадке, с таким тренером и такими партнёрами по команде. Одно удовольствие!» — сказал Дёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

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