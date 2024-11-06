Дуэйн Бэйкон назвал пять лучших игроков всех времён

Американский лёгкий форвард «Зенита» Дуэйн Бэйкон поделился мнением о пяти лучших баскетболистах в истории.

«Пять лучших игроков всех времён? Майкл Джордан номер один. Кевин Дюрант. Конечно же, Коби Брайант. Непростой выбор. Я знаю этих троих как свои пять пальцев. Но мы говорим о лучших в истории. Джеймс Харден? Послушайте, то, что он делал в «Хьюстоне», было похоже на то, чего больше никогда не делали. И я должен остановиться на Кайри Ирвинге. Кайри — лучший бомбардир, чем Аллен Айверсон», — сказал Бэйкон на канале Ur.Perspectives в YouTube.

Ранее пятикратный чемпион НБА Рон Харпер назвал игрока, который был ближе всех, чтобы конкурировать с Джорданом.

Материалы по теме Рон Харпер назвал игрока, который был ближе всех, чтобы конкурировать с Джорданом

Главные новости дня: