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Единая лига: расписание матчей 6 ноября

Единая лига: расписание матчей 6 ноября
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Сегодня, 6 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоится очередной игровой день. В общей сложности запланировано два матча, с расписанием которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Баскетбол. Единая лига ВТБ. Расписание на 6 ноября:

19:00 мск – МБА-МАИ – ЦСКА;
20:00 мск – «Локомотив-Кубань» – «Парма».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
06 ноября 2024, среда. 19:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
06 ноября 2024, среда. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Парма
Пермь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Лидером в турнирной таблице в данный момент является московский ЦСКА (девять побед — одно поражение). Краснодарский «Локомотив-Кубань» занимает второе место (девять побед — два поражения). Топ-3 замыкает «Зенит» из Санкт-Петербурга (девять побед — два поражения).

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