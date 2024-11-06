Единая лига: расписание матчей 6 ноября

Сегодня, 6 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоится очередной игровой день. В общей сложности запланировано два матча, с расписанием которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Баскетбол. Единая лига ВТБ. Расписание на 6 ноября:

19:00 мск – МБА-МАИ – ЦСКА;

20:00 мск – «Локомотив-Кубань» – «Парма».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 06 ноября 2024, среда. 19:00 МСК МБА-МАИ Москва Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 06 ноября 2024, среда. 20:00 МСК Локомотив-Кубань Краснодар Не начался Парма Пермь Кто победит в основное время? П1 X П2

Лидером в турнирной таблице в данный момент является московский ЦСКА (девять побед — одно поражение). Краснодарский «Локомотив-Кубань» занимает второе место (девять побед — два поражения). Топ-3 замыкает «Зенит» из Санкт-Петербурга (девять побед — два поражения).

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