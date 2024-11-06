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«Ситуация серьёзная». Чарания ответил на вопрос о здоровье 75-летнего Поповича

«Ситуация серьёзная». Чарания ответил на вопрос о здоровье 75-летнего Поповича
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Известный инсайдер Шэмс Чарания ответил на вопрос о ситуации с главным тренером «Сан-Антонио Спёрс» Грегом Поповичем. Ранее сообщалось, что специалист столкнулся с проблемами со здоровьем. В настоящий момент Поповичу 75 лет.

«Что касается его здоровья, то это ситуация серьёзная. Пока неизвестно, когда он снова сможет появиться на тренерском мостике. Этот вопрос вызывает большую обеспокоенность», — сказал Чарания в эфире NBA Today.

В нынешнем сезоне НБА «Спёрс» провели семь матчей, в которых одержали три победы и потерпели четыре поражения. На данный момент подопечные Поповича занимают 12-е место в турнирной таблице Западной конференции.

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