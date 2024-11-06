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Начало прямой трансляции
21:45 Мск
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Еврокубок: расписание всех матчей 6 ноября

Еврокубок: расписание всех матчей 6 ноября
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Сегодня, 6 ноября, в Еврокубке запланирован очередной игровой день. В общей сложности состоится семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Расписание матчей Еврокубка 6 ноября:

19:30 мск – «Тюрк Телеком» – У-БТ;
20:00 мск – «Лиеткабелис» – «Гамбург Тауэрс»;
20:30 мск – «Цедевита-Олимпия» – «Бурк»;
21:00 мск – «Арис» – «Валенсия»;
21:00 мск – «Хапоэль» Иерусалим – «Умана Рейер»;
21:45 мск – «Будучность» – «Ратиофарм» Ульм;
23:00 мск – «Гран Канария» – «Вулвз».

Еврокубок . Группа B. 7-й тур
06 ноября 2024, среда. 19:30 МСК
Тюрк Телеком
Анкара, Турция
Не начался
У-БТ
Клуж-Напока, Румыния
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа B. 7-й тур
06 ноября 2024, среда. 20:00 МСК
Лиеткабелис
Паневежис, Литва
Не начался
Гамбург Тауэрс
Гамбург, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа B. 7-й тур
06 ноября 2024, среда. 20:30 МСК
Цедевита-Олимпия
Любляна, Словения
Не начался
Бурк
Бурк-ан-Брес, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа B. 7-й тур
06 ноября 2024, среда. 21:00 МСК
Арис
Салоники, Греция
Не начался
Валенсия
Валенсия, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа B. 7-й тур
06 ноября 2024, среда. 21:00 МСК
Хапоэль И
Иерусалим, Израиль
Не начался
Умана Рейер
Венеция, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа A. 7-й тур
06 ноября 2024, среда. 21:45 МСК
Будучность
Подгорица, Черногория
Не начался
Ратиофарм Ульм
Ульм, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа A. 7-й тур
06 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
Гран Канария
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания
Не начался
Вулвз
Вильнюс, Литва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Групповой этап Еврокубка начался 24 сентября 2024 года и будет продолжаться до 5 февраля 2025 года. В каждой из двух групп команды встретятся друг с другом на домашней арене и в гостях. В плей-офф сыграют шесть коллективов из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат путёвку сразу в 1/4 финала.

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