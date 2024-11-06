Еврокубок: расписание всех матчей 6 ноября

Сегодня, 6 ноября, в Еврокубке запланирован очередной игровой день. В общей сложности состоится семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.
Расписание матчей Еврокубка 6 ноября:
19:30 мск – «Тюрк Телеком» – У-БТ;
20:00 мск – «Лиеткабелис» – «Гамбург Тауэрс»;
20:30 мск – «Цедевита-Олимпия» – «Бурк»;
21:00 мск – «Арис» – «Валенсия»;
21:00 мск – «Хапоэль» Иерусалим – «Умана Рейер»;
21:45 мск – «Будучность» – «Ратиофарм» Ульм;
23:00 мск – «Гран Канария» – «Вулвз».
Групповой этап Еврокубка начался 24 сентября 2024 года и будет продолжаться до 5 февраля 2025 года. В каждой из двух групп команды встретятся друг с другом на домашней арене и в гостях. В плей-офф сыграют шесть коллективов из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат путёвку сразу в 1/4 финала.
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