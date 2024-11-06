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Майкл Джордан явился в суд после обвинения NASCAR в эксплуатации

Майкл Джордан явился в суд после обвинения NASCAR в эксплуатации
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Легенда НБА Майкл Джордан появился в федеральном суде Шарлотта (штат Северная Каролина, США) по поводу антимонопольного иска, который он и двое других владельцев команд Национальной ассоциации гонок сток-каров (NASCAR) подали против организации в прошлом месяце. Об этом информирует New York Post.

Джордан является совладельцем команды 23XI Racing. 2 октября 23XI подала коллективный иск против NASCAR, утверждая, что организация «действуют без прозрачности, подавляет конкуренцию и контролирует рынок акций». Решение обратиться в суд было принято в ходе переговоров с NASCAR о продлении так называемого «чартерного соглашения».

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