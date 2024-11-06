Сестра чемпиона НБА назвала жуткие последствия в случае победы Трампа на выборах

Анна Хорфорд, сестра чемпиона НБА Эла Хорфорда («Бостон Селтикс»), предостерегла своих соотечественников в случае победы Дональда Трампа на выборах президента США. Анне не нравится позиция Трампа в отношении права женщин на аборты. Ранее Дональд заявлял, что беременность нужно запретить прерывать, начиная с определённого срока.

«Если вы проголосуете за Трампа и Джей Ди Вэнса, то проголосуете за то, чтобы позволить женщинам в вашей жизни умереть в мучениях. Просто спросите родителей, которые видели, как умирают их дочери, потому что не думали, что законы коснутся лично их», — написала Хорфорд на своей странице в социальных сетях.

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