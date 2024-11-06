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Регулярный чемпионат НБА — 2024/2025: стартовые пятёрки и травмы игроков на 7 ноября

В четверг, 7 ноября, пройдёт игровой день регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На этот день запланировано 12 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч, списком травмированных ключевых игроков и предполагаемыми стартовыми пятёрками.

Информация о травмированных игроках после публикации новости может меняться. Стоит учитывать, что статус игроков также может измениться непосредственно перед самим событием. Для полноты картины рекомендуется просматривать данный материал в компьютерной версии.

«Индиана Пэйсерс» — «Орландо Мэджик»

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 07 ноября 2024, четверг. 03:00 МСК Индиана Пэйсерс Индианаполис Не начался Орландо Мэджик Орландо Кто победит в основное время? П1 X П2

«Индиана»:

Тайриз Халибёртон

Эндрю Нембард (решится перед матчем)

Беннедикт Матурин

Паскаль Сиакам

Майлз Тёрнер

«Орландо»:

Джейлен Саггс

Кентавиус Колдуэлл-Поуп

Тристан да Силва

Франц Вагнер

Гога Битадзе

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Паоло Банкеро (мышцы), Уэнделл Картер (нога), Аарон Несмит (голеностоп).

«Шарлотт Хорнетс» — «Детройт Пистонс»

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 07 ноября 2024, четверг. 03:00 МСК Шарлотт Хорнетс Шарлотт Не начался Детройт Пистонс Детройт Кто победит в основное время? П1 X П2

«Шарлотт»:

Ламело Болл

Брэндон Миллер

Джош Грин

Майлз Бриджес

Тадж Гибсон

«Детройт»:

Кейд Каннингем

Джейден Айви

Тим Хардуэй-младший

Тобиас Харрис

Джейлен Дюрен

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Осар Томпсон (болезнь), Ник Ричардс (ребро).

«Атланта Хоукс» — «Нью-Йорк Никс»

«Атланта»:

Трей Янг (решится перед матчем)

Дайсон Дэниэлс

Деандре Хантер (решится перед матчем)

Джейлен Джонсон

Клинт Капела

«Нью-Йорк»:

Джейлен Брансон

Микал Бриджес

Джош Харт

О Джи Ануноби

Карл-Энтони Таунс

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Митчелл Робинсон (голеностоп), Богдан Богданович (задняя поверхность бедра).

«Бостон Селтикс» — «Голден Стэйт Уорриорз»

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 07 ноября 2024, четверг. 03:30 МСК Бостон Селтикс Бостон Не начался Голден Стэйт Уорриорз Сан-Франциско Кто победит в основное время? П1 X П2

«Бостон»:

Джру Холидэй

Деррик Уайт

Джейсон Тейтум

Эл Хорфорд

Люк Корнет

«Голден Стэйт»:

Стефен Карри

Гэри Пэйтон II

Эндрю Уиггинс

Дрэймонд Грин

Трэйс Джексон-Дэвис

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Джейлен Браун (бедро), Кристапс Порзингис (нога).

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Кливленд Кавальерс»

«Нью-Орлеан»:

Хосе Альворадо

Джордан Хоукинс

Брэндон Ингрэм

Зайон Уильямсон (решится перед матчем)

Ив Мисси

«Кливленд»:

Дариус Гарланд

Донован Митчелл

Айзек Окоро

Эван Мобли

Джарретт Аллен

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Херберт Джонс (плечо), Си Джей Макколлум (бедро), Трей Мёрфи (задняя поверхность бедра), Деджонте Мюррей (рука).

«Хьюстон Рокетс» — «Сан-Антонио Спёрс»

«Хьюстон»:

Фред Ванвлит

Джейлен Грин

Диллон Брукс (решится перед матчем)

Джабари Смит

Алперен Шенгюн

«Сан-Антонио»:

Крис Пол

Джастин Шампани

Харрисон Барнс

Келдон Джонсон

Виктор Вембаньяма

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Джереми Сохан (палец), Девин Васселл (нога), Стивен Адамс (колено).

«Мемфис Гриззлиз» — «Лос-Анджелес Лейкерс»

«Мемфис»:

Джа Морант

Джейлен Уэллс

Санти Альдама

Джарен Джексон

Зак Иди

«Лейкерс»:

Д'Анджело Расселл (решится перед матчем)

Остин Ривз (решится перед матчем)

Руи Хатимура

Леброн Джеймс

Энтони Дэвис (решится перед матчем)

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Десмонд Бейн (мышцы), Маркус Смарт (голеностоп), Грегори Джексон (нога).

«Даллас Маверикс» — «Чикаго Буллз»

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 07 ноября 2024, четверг. 04:30 МСК Даллас Маверикс Даллас Не начался Чикаго Буллз Чикаго Кто победит в основное время? П1 X П2

«Даллас»:

Лука Дончич

Кайри Ирвинг

Клэй Томпсон

Наджи Маршалл

Дэниэл Гэффорд

«Чикаго»:

Джон Гидди

Коби Уайт

Зак Лавин

Патрик Уильямс

Никола Вучевич

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Лонзо Болл (запястье), Пи Джей Вашингтон (колено).

«Финикс Санз» — «Майами Хит»

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 07 ноября 2024, четверг. 05:00 МСК Финикс Санз Финикс Не начался Майами Хит Майами Кто победит в основное время? П1 X П2

«Финикс»:

Тайас Джонс

Девин Букер

Брэдли Бил (решится перед матчем)

Кевин Дюрант

Юсуф Нуркич

«Майами»:

Терри Розир

Тайлер Хирроу

Джимми Батлер

Никола Йович

Бэм Адебайо

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Денвер Наггетс» — «Оклахома-Сити Тандер»

«Денвер»:

Расселл Уэстбрук

Кристиан Браун

Майкл Портер

Пейтон Уотсон

Никола Йокич

«Оклахома-Сити»:

Шей Гилджес-Александер

Кейсон Уоллес

Лугенц Дорт

Джейлен Уильямс

Чет Холмгрен

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Айзея Хартенштайн (рука), Аарон Гордон (растяжение), Джамал Маррей (сотрясение).

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Филадельфия Сиксерс»

«Клипперс»:

Джеймс Харден

Норман Пауэлл

Теренс Мэнн

Деррик Джонс

Ивица Зубац

«Филадельфия»:

Тайриз Макси

Келли Убре

Калеб Мартин

Пол Джордж (решится перед матчем)

Андре Драммонд

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Джоэл Эмбиид (колено), Кавай Леонард (колено).

«Сакраменто Кингз» — «Торонто Рэпторс»

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 07 ноября 2024, четверг. 06:00 МСК Сакраменто Кингз Сакраменто Не начался Торонто Рэпторс Торонто Кто победит в основное время? П1 X П2

«Сакраменто»:

ДеАарон Фокс

Кевин Хаертер (решится перед матчем)

Демар Дерозан

Киган Мюррэй

Домантас Сабонис

«Торонто»:

Дэвион Митчелл

Грейди Дик

Очаи Агбаджи

Ар Джей Барретт

Якоб Пёлтль

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Скотти Барнс (мышцы).