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Регулярный чемпионат НБА — 2024/2025: стартовые пятёрки и травмы игроков на 7 ноября

Регулярный чемпионат НБА — 2024/2025: стартовые пятёрки и травмы игроков на 7 ноября
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В четверг, 7 ноября, пройдёт игровой день регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На этот день запланировано 12 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч, списком травмированных ключевых игроков и предполагаемыми стартовыми пятёрками.

Информация о травмированных игроках после публикации новости может меняться. Стоит учитывать, что статус игроков также может измениться непосредственно перед самим событием. Для полноты картины рекомендуется просматривать данный материал в компьютерной версии.

«Индиана Пэйсерс» — «Орландо Мэджик»

НБА — регулярный чемпионат
07 ноября 2024, четверг. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Не начался
Орландо Мэджик
Орландо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Индиана»:

Тайриз Халибёртон
Эндрю Нембард (решится перед матчем)
Беннедикт Матурин
Паскаль Сиакам
Майлз Тёрнер

«Орландо»:

Джейлен Саггс
Кентавиус Колдуэлл-Поуп
Тристан да Силва
Франц Вагнер
Гога Битадзе

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Паоло Банкеро (мышцы), Уэнделл Картер (нога), Аарон Несмит (голеностоп).

«Шарлотт Хорнетс» — «Детройт Пистонс»

НБА — регулярный чемпионат
07 ноября 2024, четверг. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Не начался
Детройт Пистонс
Детройт
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Шарлотт»:

Ламело Болл
Брэндон Миллер
Джош Грин
Майлз Бриджес
Тадж Гибсон

«Детройт»:

Кейд Каннингем
Джейден Айви
Тим Хардуэй-младший
Тобиас Харрис
Джейлен Дюрен

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Осар Томпсон (болезнь), Ник Ричардс (ребро).

«Атланта Хоукс» — «Нью-Йорк Никс»

НБА — регулярный чемпионат
07 ноября 2024, четверг. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Не начался
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Атланта»:

Трей Янг (решится перед матчем)
Дайсон Дэниэлс
Деандре Хантер (решится перед матчем)
Джейлен Джонсон
Клинт Капела

«Нью-Йорк»:

Джейлен Брансон
Микал Бриджес
Джош Харт
О Джи Ануноби
Карл-Энтони Таунс

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Митчелл Робинсон (голеностоп), Богдан Богданович (задняя поверхность бедра).

«Бостон Селтикс» — «Голден Стэйт Уорриорз»

НБА — регулярный чемпионат
07 ноября 2024, четверг. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Не начался
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Бостон»:

Джру Холидэй
Деррик Уайт
Джейсон Тейтум
Эл Хорфорд
Люк Корнет

«Голден Стэйт»:

Стефен Карри
Гэри Пэйтон II
Эндрю Уиггинс
Дрэймонд Грин
Трэйс Джексон-Дэвис

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Джейлен Браун (бедро), Кристапс Порзингис (нога).

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Кливленд Кавальерс»

НБА — регулярный чемпионат
07 ноября 2024, четверг. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Не начался
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Нью-Орлеан»:

Хосе Альворадо
Джордан Хоукинс
Брэндон Ингрэм
Зайон Уильямсон (решится перед матчем)
Ив Мисси

«Кливленд»:

Дариус Гарланд
Донован Митчелл
Айзек Окоро
Эван Мобли
Джарретт Аллен

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Херберт Джонс (плечо), Си Джей Макколлум (бедро), Трей Мёрфи (задняя поверхность бедра), Деджонте Мюррей (рука).

«Хьюстон Рокетс» — «Сан-Антонио Спёрс»

НБА — регулярный чемпионат
07 ноября 2024, четверг. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Не начался
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Хьюстон»:

Фред Ванвлит
Джейлен Грин
Диллон Брукс (решится перед матчем)
Джабари Смит
Алперен Шенгюн

«Сан-Антонио»:

Крис Пол
Джастин Шампани
Харрисон Барнс
Келдон Джонсон
Виктор Вембаньяма

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Джереми Сохан (палец), Девин Васселл (нога), Стивен Адамс (колено).

«Мемфис Гриззлиз» — «Лос-Анджелес Лейкерс»

НБА — регулярный чемпионат
07 ноября 2024, четверг. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Не начался
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мемфис»:

Джа Морант
Джейлен Уэллс
Санти Альдама
Джарен Джексон
Зак Иди

«Лейкерс»:

Д'Анджело Расселл (решится перед матчем)
Остин Ривз (решится перед матчем)
Руи Хатимура
Леброн Джеймс
Энтони Дэвис (решится перед матчем)

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Десмонд Бейн (мышцы), Маркус Смарт (голеностоп), Грегори Джексон (нога).

«Даллас Маверикс» — «Чикаго Буллз»

НБА — регулярный чемпионат
07 ноября 2024, четверг. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Не начался
Чикаго Буллз
Чикаго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Даллас»:

Лука Дончич
Кайри Ирвинг
Клэй Томпсон
Наджи Маршалл
Дэниэл Гэффорд

«Чикаго»:

Джон Гидди
Коби Уайт
Зак Лавин
Патрик Уильямс
Никола Вучевич

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Лонзо Болл (запястье), Пи Джей Вашингтон (колено).

«Финикс Санз» — «Майами Хит»

НБА — регулярный чемпионат
07 ноября 2024, четверг. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Не начался
Майами Хит
Майами
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Финикс»:

Тайас Джонс
Девин Букер
Брэдли Бил (решится перед матчем)
Кевин Дюрант
Юсуф Нуркич

«Майами»:

Терри Розир
Тайлер Хирроу
Джимми Батлер
Никола Йович
Бэм Адебайо

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Денвер Наггетс» — «Оклахома-Сити Тандер»

НБА — регулярный чемпионат
07 ноября 2024, четверг. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Не начался
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Денвер»:

Расселл Уэстбрук
Кристиан Браун
Майкл Портер
Пейтон Уотсон
Никола Йокич

«Оклахома-Сити»:

Шей Гилджес-Александер
Кейсон Уоллес
Лугенц Дорт
Джейлен Уильямс
Чет Холмгрен

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Айзея Хартенштайн (рука), Аарон Гордон (растяжение), Джамал Маррей (сотрясение).

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Филадельфия Сиксерс»

НБА — регулярный чемпионат
07 ноября 2024, четверг. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Не начался
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Клипперс»:

Джеймс Харден
Норман Пауэлл
Теренс Мэнн
Деррик Джонс
Ивица Зубац

«Филадельфия»:

Тайриз Макси
Келли Убре
Калеб Мартин
Пол Джордж (решится перед матчем)
Андре Драммонд

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Джоэл Эмбиид (колено), Кавай Леонард (колено).

«Сакраменто Кингз» — «Торонто Рэпторс»

НБА — регулярный чемпионат
07 ноября 2024, четверг. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Не начался
Торонто Рэпторс
Торонто
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сакраменто»:

ДеАарон Фокс
Кевин Хаертер (решится перед матчем)
Демар Дерозан
Киган Мюррэй
Домантас Сабонис

«Торонто»:

Дэвион Митчелл
Грейди Дик
Очаи Агбаджи
Ар Джей Барретт
Якоб Пёлтль

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Скотти Барнс (мышцы).

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