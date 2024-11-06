Регулярный чемпионат НБА — 2024/2025: стартовые пятёрки и травмы игроков на 7 ноября

В четверг, 7 ноября, пройдёт игровой день регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На этот день запланировано 12 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч, списком травмированных ключевых игроков и предполагаемыми стартовыми пятёрками.
«Индиана Пэйсерс» — «Орландо Мэджик»
«Индиана»:
Тайриз Халибёртон
Эндрю Нембард (решится перед матчем)
Беннедикт Матурин
Паскаль Сиакам
Майлз Тёрнер
«Орландо»:
Джейлен Саггс
Кентавиус Колдуэлл-Поуп
Тристан да Силва
Франц Вагнер
Гога Битадзе
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Паоло Банкеро (мышцы), Уэнделл Картер (нога), Аарон Несмит (голеностоп).
«Шарлотт Хорнетс» — «Детройт Пистонс»
«Шарлотт»:
Ламело Болл
Брэндон Миллер
Джош Грин
Майлз Бриджес
Тадж Гибсон
«Детройт»:
Кейд Каннингем
Джейден Айви
Тим Хардуэй-младший
Тобиас Харрис
Джейлен Дюрен
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Осар Томпсон (болезнь), Ник Ричардс (ребро).
«Атланта Хоукс» — «Нью-Йорк Никс»
«Атланта»:
Трей Янг (решится перед матчем)
Дайсон Дэниэлс
Деандре Хантер (решится перед матчем)
Джейлен Джонсон
Клинт Капела
«Нью-Йорк»:
Джейлен Брансон
Микал Бриджес
Джош Харт
О Джи Ануноби
Карл-Энтони Таунс
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Митчелл Робинсон (голеностоп), Богдан Богданович (задняя поверхность бедра).
«Бостон Селтикс» — «Голден Стэйт Уорриорз»
«Бостон»:
Джру Холидэй
Деррик Уайт
Джейсон Тейтум
Эл Хорфорд
Люк Корнет
«Голден Стэйт»:
Стефен Карри
Гэри Пэйтон II
Эндрю Уиггинс
Дрэймонд Грин
Трэйс Джексон-Дэвис
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Джейлен Браун (бедро), Кристапс Порзингис (нога).
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Кливленд Кавальерс»
«Нью-Орлеан»:
Хосе Альворадо
Джордан Хоукинс
Брэндон Ингрэм
Зайон Уильямсон (решится перед матчем)
Ив Мисси
«Кливленд»:
Дариус Гарланд
Донован Митчелл
Айзек Окоро
Эван Мобли
Джарретт Аллен
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Херберт Джонс (плечо), Си Джей Макколлум (бедро), Трей Мёрфи (задняя поверхность бедра), Деджонте Мюррей (рука).
«Хьюстон Рокетс» — «Сан-Антонио Спёрс»
«Хьюстон»:
Фред Ванвлит
Джейлен Грин
Диллон Брукс (решится перед матчем)
Джабари Смит
Алперен Шенгюн
«Сан-Антонио»:
Крис Пол
Джастин Шампани
Харрисон Барнс
Келдон Джонсон
Виктор Вембаньяма
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Джереми Сохан (палец), Девин Васселл (нога), Стивен Адамс (колено).
«Мемфис Гриззлиз» — «Лос-Анджелес Лейкерс»
«Мемфис»:
Джа Морант
Джейлен Уэллс
Санти Альдама
Джарен Джексон
Зак Иди
«Лейкерс»:
Д'Анджело Расселл (решится перед матчем)
Остин Ривз (решится перед матчем)
Руи Хатимура
Леброн Джеймс
Энтони Дэвис (решится перед матчем)
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Десмонд Бейн (мышцы), Маркус Смарт (голеностоп), Грегори Джексон (нога).
«Даллас Маверикс» — «Чикаго Буллз»
«Даллас»:
Лука Дончич
Кайри Ирвинг
Клэй Томпсон
Наджи Маршалл
Дэниэл Гэффорд
«Чикаго»:
Джон Гидди
Коби Уайт
Зак Лавин
Патрик Уильямс
Никола Вучевич
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Лонзо Болл (запястье), Пи Джей Вашингтон (колено).
«Финикс Санз» — «Майами Хит»
«Финикс»:
Тайас Джонс
Девин Букер
Брэдли Бил (решится перед матчем)
Кевин Дюрант
Юсуф Нуркич
«Майами»:
Терри Розир
Тайлер Хирроу
Джимми Батлер
Никола Йович
Бэм Адебайо
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.
«Денвер Наггетс» — «Оклахома-Сити Тандер»
«Денвер»:
Расселл Уэстбрук
Кристиан Браун
Майкл Портер
Пейтон Уотсон
Никола Йокич
«Оклахома-Сити»:
Шей Гилджес-Александер
Кейсон Уоллес
Лугенц Дорт
Джейлен Уильямс
Чет Холмгрен
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Айзея Хартенштайн (рука), Аарон Гордон (растяжение), Джамал Маррей (сотрясение).
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Филадельфия Сиксерс»
«Клипперс»:
Джеймс Харден
Норман Пауэлл
Теренс Мэнн
Деррик Джонс
Ивица Зубац
«Филадельфия»:
Тайриз Макси
Келли Убре
Калеб Мартин
Пол Джордж (решится перед матчем)
Андре Драммонд
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Джоэл Эмбиид (колено), Кавай Леонард (колено).
«Сакраменто Кингз» — «Торонто Рэпторс»
«Сакраменто»:
ДеАарон Фокс
Кевин Хаертер (решится перед матчем)
Демар Дерозан
Киган Мюррэй
Домантас Сабонис
«Торонто»:
Дэвион Митчелл
Грейди Дик
Очаи Агбаджи
Ар Джей Барретт
Якоб Пёлтль
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Скотти Барнс (мышцы).