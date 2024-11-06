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«Скучаю по своей малышке. Люблю тебя». Бронни Джеймс показал фото девушки

«Скучаю по своей малышке. Люблю тебя». Бронни Джеймс показал фото девушки
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Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где показал фото с подругой Паркер Уитфилд, признавшись, что скучает по ней.

«Скучаю по своей малышке. Очень сильно тебя люблю», — подписал фотографию Джеймс-младший.

Фото: Из личного архива Бронни Джеймса

Напомним, Бронни участвовал в драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2024 года и был выбран «Лейкерс» под общим 55-м номером. В трёх матчах НБА, в которых Бронни сыграл к данному моменту, в среднем он набирал 0,7 очка, совершал 0,3 подбора и отдавал 0,7 передачи. Ранее стало известно, что для повышения мастерства Джеймс-младший будет проводить игры в G-лиге.

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