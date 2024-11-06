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Одно из крупнейших международных агентств новостей в мире отметило дебют Дёмина в NCAA

Одно из крупнейших международных агентств новостей в мире отметило дебют Дёмина в NCAA
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Российский баскетболист Егор Дёмин стал героем репортажа одного из крупнейших международных агентств новостей Reuters. Издание опубликовало материал о первом матче сезона NCAA между университетом Бригама Янга (BYU), за который выступает Дёмин, и университетом Центрального Арканзаса. Особое место в статье уделили Егору.

«Первокурсник Егор Дёмин из BYU способствовал разгрому университета Центрального Арканзаса. Егор набрал 18 очков и отдал 11 результативных передач в своём дебютном матче за BYU, который он привёл к победе в матче с «Центральным Арканзасом» со счётом 88:50», — говорится в тексте статьи.

Фото: https://www.reuters.com/

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