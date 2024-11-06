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Вембаньяма превзошёл сразу три команды НБА по блок-шотам на старте сезона

Вембаньяма превзошёл сразу три команды НБА по блок-шотам на старте сезона
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Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма в семи матчах регулярного чемпионата НБА нынешнего сезона сделал 27 блок-шотов. В данный момент он является лидером по этому статистическому показателю. У занимающего второе место Чета Холмгрена из «Оклахома-Сити Тандер» сейчас 22 блок-шота.

Примечательно, что Вембаньяма по сделанным блок-шотам опережает сразу три команды Национальной баскетбольной ассоциации. У «Чикаго Буллз» сейчас 26 блок-шотов, у «Филадельфии Сиксерс» 24, а у «Нью-Йорк Никс» 21.

Ранее Виктора раскритиковал чемпион НБА 2008 года Кендрик Перкинс.

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